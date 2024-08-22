日本羽毛球賽　鄧謝配反勝印尼組合晉8強

香港羽毛球混雙組合鄧俊文／謝影雪周四（22日）於日本公開賽次圈賽事，以局數2：1反勝印尼組合Rehan Naufal Kusharjanto／Lisa Ayu Kusumawati，晉級8強。香港女雙組合楊雅婷／楊霈霖則不敵賽事頭號種子、世界排名第2的南韓組合白荷娜／李紹希，16強止步。

日本羽毛球公開賽8月20至25日於日本橫濱市舉行，由於賽事為世巡賽超級750等級賽，根據規定，單打世界排名前15、雙打前10球手不得缺席750等級以上賽事，否則將要罰款5000美元（約38977港元）。巴黎奧運香港混雙代表、世界排名第8的鄧俊文／謝影雪休息僅兩周再度出擊，32強淘汰中華台北組合後，周四（22日）在16強大戰印尼的Rehan Naufal Kusharjanto／Lisa Ayu Kusumawati。首局「鄧謝配」以17：21告負，其後連贏21：10、21：12反勝，晉級8強。

世界排名第14的香港女雙組合楊雅婷／楊霈霖16強面對頭號種子、南韓組合白荷娜／李紹希，以直落11：21、9：21 告負，無緣8強。女單頭號種子、世界排名第4的中華台北名將戴資穎帶膝傷出戰，16強21：8、21：10擊敗烏克蘭的Polina Buhrova。男單方面，頭號種子中國「一哥」石宇奇16強以21：14、21：17 淘汰中華台北的林俊易。