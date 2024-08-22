女子亞冠盃　啟程赴不丹　張寶春：驚高原反應

上季衞冕女甲聯賽冠軍的傑志，周四（22日）下午啟程赴不丹出戰「亞冠盃」D組外圍賽。主教練張寶春表示，當務之急是要讓球員適應當地環境，以免被高原反應影響發揮。

傑志女足今次會經曼谷轉機，預計在周五（23日）早上才抵達不丹，之後分別在28日和31日出戰兩場分組賽。而球隊為提升狀態，在本月17至20日亦提前到中國佛山三水集訓，日前亦宣布簽入朱承彥、Mika Simons、蘇保雨及黃子盈4名新球員。是日「藍鳥」除主教練張寶春外，前男子一隊主教練朱志光、連同20名球員亦一同出發，不過李穎恩和新加盟的翼鋒黃子盈因傷未有隨隊。

「寶春Sir」在出發前接受訪問，他表示球隊加入幾名新兵後，調動更靈活：「加咗幾個新球員之後，防線比之前更加完整，而且佢哋畀到新元素球隊，令我哋可以因應唔同情況，轉變踢法。」「寶春Sir」提到當前最重要任務，是盡快讓球員適應不丹氣候，發揮應有水準：「球隊已經做足準備，最驚係球員去到不丹，有高原反應，希望大家去到嗰邊之後，唔使花太多時間適應。」

至於能夠勝任中前場多個位置，再度加盟傑志的Mika Simons，就認為球隊有機會殺入正賽：「球隊實力唔錯，同另外兩個對手絕對有得打，希望適應球隊踢法之後，可以為大家作貢獻。」

身處第2檔次的傑志女足，在今屆「亞冠盃」外圍賽被編入D組，同組對手包括主隊皇家廷普學院和伊朗球隊巴姆卡頓 ，小組首名可以晉級正賽。

傑志女足「亞冠盃」外圍賽大軍名單：（*為新加盟球員）

球隊經理：朱志光

主教練：張寶春

助教：黃宇軒

門將：1.梁蔚雅、29.李思瑩

後衞：4.朱承彥*、9.鍾貝琪、14.Dani Vos、30.陳嘉媛、31.張美萍、33.朱素君、44.何悅寧、77.蔡詠琦

中場：3.陳凱晴、8.傅昭文、11.曾浩恩、12.Mika Simons*、16.劉蕊澄

前鋒：6.黃嘉詩、7.鄺穎茵、17.張煒琪、19.蘇保雨*、23.何玫薇

傑志女足「亞冠盃」外圍賽賽程（香港時間）

2024年8月28日 (周三)

對手：皇家廷普學院

時間：晚上8時正

地點：羌黎密塘球場

2024年8月31日 (周六)

對手：巴姆卡頓

時間：晚上8時正

地點：羌黎密塘球場