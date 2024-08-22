祖高域出戰今年美網　求創5大里程碑

今年美國網球公開賽正賽將於8月26日上演，現時世界排名第2，早前首奪奧運金牌的塞爾維亞名將祖高域，預計將會出戰，力爭衞冕兼衝擊5大紀錄，成為賽事焦點。

首先，如果祖高域成功於今年美網奪冠，就會成為史上贏取最多大滿貫的網球運動員。祖高域目前已贏得24項大滿貫，包括10次澳網、3次法網、7次溫網及4次美網，成為男單史上贏得最多大滿貫的球手，但由於女單名將葛特（Margaret Smith Court）同樣持有24項大滿貫錦標，因此兩人暫時並列成為，擁有最多大滿貫的球手，所以只要祖高域接下來在美網奪冠，就能獨攬這個紀錄。

第二，雖然祖高域曾4度奪得美網冠軍，但就未曾衞冕，包括在2012年及2016年的決賽落敗，未能蟬聯錦標。這位塞爾維亞名將去年在美網決賽直落3盤，輕取麥維迪夫奪冠，報2021年決賽一敗之仇之餘，亦能在今屆賽事爭取衞冕，且看祖高域能否把握在巴黎奧運勇奪男單金牌的氣勢，乘勝追擊，爭取職業生涯第1次衞冕美網冠軍。

第三，一旦祖高域在美網封王，將會成為網球史上最年長的單打冠軍球手。舊紀錄由澳洲名將洛斯威爾（Kenneth Robert Rosewell）保持，這位生涯曾8奪大滿貫的名宿，於1972年奪得澳網時，已年屆37歲2個月。今屆美網男單決賽將在9月8日舉行，當時祖高域已年滿37歲3個月。因此，只要祖高域能夠過關斬將，順利奪冠，就篤定超越洛斯威爾，成為網球史上最年長的單打冠軍。

第四，目前贏得最多次美網男單冠軍的球手，為森柏斯（Pete Sampras）、費達拿及另一名美國名將干納斯，3人皆曾5度勇奪美網錦標，並列史上最多，而目前已坐擁4座美網錦標的祖高域緊隨其後。因此，如果祖高域今年成功在美網封王，就能追平3位名將，並列成為贏得最多次美網男單冠軍的球手。

此外，祖高域職業生涯已贏得99項錦標，因此一旦這名塞爾維亞名將今年贏得美網冠軍，就能獲得生涯第100座冠軍。值得一提，美網日前舉行名人賽，祖高域及艾卡華斯，分別與麥恩萊和阿加斯兩大名將組成雙打出戰名人賽，勾起不少球迷珍貴回憶。