【有片】車路士新兵射失空門　重演費托尷尬一幕

去片睇馬克基爾射失空門

周五(23日)凌晨歐協聯附加賽首回合，車路士主場以2比0擊敗塞維特，但整體表現欠佳，新加盟前鋒馬克基爾更加射失空門，重演2011年車仔名宿費蘭度托利斯「世紀空門」唔入嘅尷尬一幕，呢位18歲小將遭網民嘲諷今場將成為佢嘅「告別戰」。

英超豪門車路士今仗對住瑞士球隊塞維特，雖然場面上佔盡優勢，但攻門往往失之交臂，上半場佔59%控球權，10次射門只有2次中目標，車仔球迷都忍唔住噓聲四起，領隊馬利斯卡罕有一次過要求所有後備球員一齊熱身，似乎想大幅換人。

換邊之後，車路士球員終於「瞓醒」，50分鐘尼干古博到12碼，自己操刀主射入網，僅過3分鐘，車仔又獲得黃金機會，塞維特門將謝利美費克走出禁區，試圖大腳解圍，但被馬克基爾截到，呢位西班牙小將面對空門起腳，欠力度及角度，被及時回防嘅謝利美費克擋出，佢再連環起腳，又被謝利美費克撲到，白白浪費拉開紀錄機會。

馬克基爾上季獲提升上巴塞隆拿一隊，上陣7次入2球，被指潛力優厚，車路士今夏立即出手以600萬歐元(約5,200萬港元)收購佢，呢位新星季前熱身賽表現不俗，包括對CF阿美利加射入1球，但今場歐協聯擔正，卻重演前輩費蘭度托利斯射失空門一幕。馬克基爾踢咗58分鐘就被換走，網民紛紛認為佢前途暗淡，未來賽事難以再有上陣機會。

最後車路士憑後備上陣嘅馬杜基76分鐘射成2比0，鎖定勝局，雙方將於下周五(30日)凌晨次回合再交鋒。