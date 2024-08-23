祖高域美網抽好籤　仙拿與艾卡華斯決賽二揀一

本年度最後一項網球大滿貫即將開打，美網賽會周四（22日）進行抽籤，世界「一哥」仙拿與西班牙小天王艾卡華斯與2021年盟主麥維迪夫被編在同一賽區，相信激戰連場，而剛在巴黎奧運實現了「金滿貫」的祖高域作為賽事2號種子被編在下半區，抽得好籤，這位衞冕冠軍要爭入男單決賽可謂無難度。

被視為今屆男單奪標熱門之一的頭號種子仙拿與今年連贏法網及溫網的艾卡華斯，想爭嚐美網冠軍滋味並唔容易，即使他們順利晉級，這兩位網壇超新星將會在準決賽碰頭，以爭逐決賽資格，二人於2022年8強則上演經典一戰，爭逐超過5小時，最終艾卡華斯捧走獎盃並成為世界一哥；而若他們的勝方在決賽則很大機會遇到爭取衞冕的塞爾維亞球王祖高域。

最近解決了「禁藥風波」的意大利球星仙拿，首圈將面對美國的麥當奴，過往三次碰頭都取勝，而祖高域及艾卡華斯在首戰均面對外圍賽晉級者，相信容易對付。值得一提是「世一」仙拿的爭標路充滿挑戰，他有可能8強遇到俄羅斯的麥維迪夫，還可能遇上幾位危險球手，包括2019年年終賽冠軍希臘名將西西帕斯及2016年盟主瑞典的華連加。

至於女單方面，20歲的衛冕冠軍歌莉嘉芙去年成為自細威之後，美國最年輕的大滿貫得主，經過抽籤後她與最近狀態甚勇的莎芭蘭嘉同賽區，而她倆與上半區的世界「一姐」施華德，同樣是爭標熱門。

不過，今年較為可惜的是西班牙傳奇球星拿度，因為身體問題最終未能亮相，但他將會參加稍後舉行的利華盃，似是參考老朋友費達拿的退役模式，以這項團體表演賽作為生涯最後深戈；即使他早已「放風」今年會結束職業生涯，但一直未有落實方案。