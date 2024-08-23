迪基亞相隔464日首戰　失3球成噩夢

周五(23日)凌晨歐協聯附加賽首回合，前曼聯門將迪基亞相隔464日之後，終於重返球場，首次為費倫天拿上陣，但卻失3球，主場被普斯卡斯學院逼和3比3，表現遭到費倫球迷批評，復出第一擊以噩夢開始。

迪基亞上年約滿離開曼聯後，等超過1年，今個月9號加盟費倫天拿，佢上場意甲並冇上陣，來到今場歐協聯，由於對手實力比較弱，教練柏拿甸奴派出迪基亞正選把關，以為可以畀佢輕鬆「熱身」。

不過開波之後，戰情令人大跌眼鏡，普斯卡斯學院9分鐘獲得12碼，迪基亞撲唔到，僅過3分鐘，呢支匈牙利球隊攻入第2球，換言之開賽12分鐘，迪基亞已經2次失守，認真尷尬。

費倫天拿落後2球，先至如夢初醒，積極反攻，由列卡度蘇迪爾、馬天尼斯古阿達、摩斯堅恩各入1球，75分鐘反超3比2，但係89分鐘被普斯卡斯學院扳平3比3。

賽後迪基亞成為箭靶，遭到費倫球迷猛烈批評，包括話：「咁低水準，難怪冇球會要。」、「睇來佢真係廢咗。」、「休息1年，連波都唔識踢。」、「唔怪之得曼聯唔要佢。」迪基亞經過今場災難性演出，恐怕好難同泰拉施安奴爭奪正選位置。