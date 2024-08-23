港超聯　計劃再增兵　標準流浪目標中游

去季「賽馬會菁英盃」盟主標準流浪，周五（23日）在尖沙咀凱悅酒店舉行新季發布會，其中主席莫文韜透露班費約600至700萬，又計劃再簽一至兩名新援，希望可以站穩聯賽中游位置。

標準流浪上季排聯賽第6，但成功勇奪「賽馬會菁英盃」冠軍，不過老大哥林嘉緯、盧均宜正式掛靴，會改任助教，主力伊巴謙、神田夢實、林衍廷和小將趙正宇亦已經離隊。流浪今季改由巴貝利領軍，前總監李輝立轉任總幹事，隊長則為林遼太。而新球員方面，連同即場公布的日本後衞菅沼駿哉，暫時已簽入了雷仙奴、巴拉克、金道賢、曉高、李呈等15人。

主席莫文韜會後接受訪問，透露今季班費與去年相若，大約600至700萬 ，目標排聯賽中游，又笑言沒有衞冕壓力：「踢咗幾場練習賽同集訓，對住幾支本地同中超隊，睇落表現都可以，成續都好正面，中遊應該冇問題。上年攞到冠軍係驚喜，自己從來唔期望捧盃，如果唔係就唔止依個班費，培訓到球員就好開心。」

對於神田夢實、伊巴謙等主力離隊，莫文韜坦言曾嘗試挽留，可惜最終事與願違：「佢哋出面揾到好球會，無辦法，我哋真係畀唔到咁高人工，希望嚟緊好快再有下一個『伊巴』。」除此之外，他又表示球隊計劃再增兵，盼能再簽入一至兩名外援，其中一人將為中鋒。

標準流浪球員名單：

門將：1.盧兆崎、99.陳冠燊、30.奧利斯

後衞：4.梁煒烽、5.林遼太、13.菅沼駿哉、17.龍梓軒、19.姚浩明、23.林堂真、25.梁凱俊、32.李泳豪、33.法蘭度、93.嚴顥昆

中場：11.巴拉克、12.李呈、18.金道賢、22.陳耀祖、26.岡本玲仁、37.張廣然

前鋒：7.劉智樂、9.韋韜霖、14.馬榕生、21.張青雲、77.雷仙奴、97.曉高