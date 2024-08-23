激戰68分鐘！鄧謝配日本羽賽苦戰入4強　

香港混雙組合鄧俊文／謝影雪周五（23日）在橫濱市舉行的日本羽毛球公開賽，落後一局的情況下反勝，躋身準決賽，並為決賽進發。

被列為6號種子的「鄧謝配」愈戰愈勇，8強戰面對馬來西亞組合陳健銘／賴沛君激戰三盤，經過1小時零8分鐘的爭逐後，以18比21、25比23及21比9成功逆轉，篤定4強席位，這也是繼去年11月中國大師賽後，再闖國際羽聯超級750賽事4強。

「鄧謝配」今仗贏波關鍵是第2局，初段乘着對手失誤頻頻取得領先，一度拋開至8比3及15比11，但對手力追下曾打至20平手，繼而咬緊至22比22，最終「鄧謝配」成功把握機會，在「刁時」下獲勝。躋身4強後將面對老對手日本的「東渡組合」渡邊勇大/東野有紗或中華台北組合楊博軒/胡綾芳的勝方，爭逐決賽席位。

至於其他戰果方面，被編上頭號種子的中華台北名將戴資穎，以直落兩局21比13、21比14擊敗東道主的仁平菜月，而另一位日本名將大堀彩則苦戰三局以25比23、19比21及21比23慘負泰國的Busanan ONGBAMRUNGPHAN，於女單8強止步。