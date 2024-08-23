NBA球星艾比迪奧運奪金後獲頒喀麥隆榮譽勳章

擁有美國、法國和喀麥隆「三重國籍」的76人當家球星祖爾艾比迪（Joel Embiid），今夏選擇效力美國男籃出征巴黎奧運，最終擊敗法國奪下個人首面金牌。數天後，艾比迪將這份榮譽帶回到他的祖國喀麥隆，並榮獲國家政府授予的英勇勳章「Order of Valor」。

據了解，該項榮譽是頒發給「在藝術、科學、農業、商業或工業領域有傑出貢獻」的喀麥隆人，而艾比迪在喀麥隆出世並生活到16歲，其後出國打拼，現年30歲的他，聲譽已經揚名立萬，除在籃球場上的努力為祖國帶來認可外，艾比迪多年來亦為喀麥隆做出許多慈善貢獻。如今獲祖國頒發英勇勳章，他的「履歷」得到肯定。

事實上，在他的親弟Arthur Embiid遭遇車禍逝世後，艾比迪和他的家人創立了以弟弟命名的慈善基金會「Arthur Embiid & Angels Foundation」，旨在通過體育和健康教育來幫助該國社會分裂受害者中的兒童，為他們創造一個正面的成長環境。艾比迪亦與聯合國兒童基金會合作，曾於2017年為喀麥隆兒童慈善活動捐贈25000美元。

球迷對這位NBA明星中鋒拒絕法國隊而代表美國的做法表示不滿，艾比迪的整個巴黎奧運旅程受觀眾予以噓聲，他逼不得已將其轉化動力，並表現出享受這種聲音，「坦白説，我不明白為什麽我受到人們的許多批評。」

對於這位明星中鋒而言，決定為美國隊效力並不是已成定局。「我的一半生活在美國，另一半生活在我的祖國喀麥隆，雖説看上去我可以在兩條道路中做選擇，但其實我從一開始就一直說——每個人都知道，如果喀麥隆能夠晉級，那就從來都不會出現選擇。」他堅定說，即機會到來時他會毫不猶豫選擇為喀麥隆披上戰衣。