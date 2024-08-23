艾殊利高爾：上季兩度拆廠　艾美利太了解阿仙奴

阿仙奴前領隊艾美利是兵工廠上季未能成功奪冠的關鍵，皆因由他率領的阿士東維拉在上季聯賽雙殺了於今周到訪維拉公園的阿仙奴。

阿士東維拉及阿仙奴賽前都在首輪聯賽取得勝利，故我認為雙方都寧願在相遇之前，能再打多幾場比賽，務求操弗至最佳狀態，才進行這場比賽。

阿仙奴今季將再次挑戰冠軍寶座，因此需要確保最好以勝利，離開像維拉公園一樣的地獄球場，即使未能贏波，最起碼不要像上季那樣落敗。他們是上季聯賽防守力最好的球隊，我認為隨着有卡拉科利這樣出眾的守衞加盟，今季應該仍會是如此。他們在首仗也順利保住清白之身，主場以2:0擊敗狼隊，取得了完美的開局。

然而，今仗對阿迪達的球隊來說將是更艱難的考驗，尤其是近幾季在維拉公園表現欠佳，過去5次作客維拉輸了3次，並且在近4次對維拉皆有失球。

儘管如此，我預計阿仙奴的進攻將為對方構成很大威脅，也肯定他們能在今場取得士哥。他們的進攻天賦實在太出色，而且主力如布卡約沙卡和夏維斯皆狀態良好，上仗各建一功。

另一邊廂，雖然阿士東維拉希望透過再次殺入前4，以複製上季的成就。但我預計，隨着之後歐聯展開，對他們來說會是一個比上季更加艱難的球季。不過，首仗他們作客韋斯咸取得最後勝利，也將為接下來第1場主場比賽打了一支強心針。

我們知道維拉上季給阿仙奴帶來致命重擊，季尾在酋長球場以2:0勝出，令阿仙奴爭冠希望幻滅。而我們也知道，在上季維拉公園的比賽中，維拉也以1:0獲勝，因此我相信球員和球迷都會好好利用這個優勢，為這場周六晚的比賽帶來更好的氣氛。奧尼屈堅斯將尋求比上場更好的狀態，並希望能複製雙方上次對碰時，為對方一對中堅帶來極大麻煩的出色表現。

考慮到以上種種因素，我認為兩支非常優秀的球隊，在熾熱的氣氛下對壘，將會踢出一場非常精彩的比賽，最終在難分高低下打和收場。