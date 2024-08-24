PSG狂勝6球　烏加迪「失蹤」將加盟曼聯

周六(24日)凌晨法甲，上季冠軍巴黎聖日耳門(PSG)展現強大攻力，主場以6比0大勝蒙彼利埃，開季2戰合共轟入10球。PSG中場文路爾烏加迪冇份入選大軍名單，英國《每日郵報》指呢位23歲烏拉圭國腳即將以5,100萬鎊(約5.3億港元)轉會費加盟曼聯。

巴黎聖日耳門繼開鑼戰作客以4比1擊敗勒哈弗爾之後，今仗主場出擊攻勢更加凌厲，開賽4分鐘由巴特利巴高拿入波打開紀錄，其後馬高阿辛斯奧射成2比0，值得一提，2個入波都係由新加盟19歲葡萄牙新星祖奧尼維斯助攻。

換邊之後，巴特利巴高拿再建一功，個人梅開二度，加上阿舒拉夫、薩伊艾美利、李康仁各入1球，贈蒙彼利埃6蛋，可見即使射手基利安麥巴比離隊，無損PSG攻力。

今場波另1個焦點係大軍名單上，仍然冇文路爾烏加迪，英國《每日郵報》指曼聯已經同意斥資5,100萬鎊收購佢，估計下周可以完成交易，「轉會權威」記者羅曼諾(Fabrizio Romano)亦話，烏加迪下定決心成「魔」。另1位PSG中場卡路士蘇拿亦缺陣今場比賽，盛傳將轉投韋斯咸。