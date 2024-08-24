港超聯　九龍城再添森巴外援

將於港超聯首周賽事成客挑戰大埔的九龍城，透過球隊fb專頁公布，再添1名外援球員，現年31歲的尼天奴將披上該隊30號球員。

尼天奴(Nilton soares Rodrigues)司職翼鋒，左、右兩邊皆能勝任，但過去以「逆足」出任右翼居多。早在2012年出度的他，於2015年球季由聖卡坦奴外借至南韓的大田巿民，但僅1季便重返巴西。之後一直在巴西國內效力的尼天奴，到2018年獲得生涯第2次外流的機會，由聖卡坦奴轉會至葡乙球隊查維斯。及後在2021年重返巴西加盟邦迪比達。

之後，尼天奴開展了其足球浪人之生涯，由2022年9月起先後到過希臘、馬爾他，以及北馬其頓落班，來港加盟九龍城前，則為巴西丙組球隊阿拉戈亞諾上陣。

【尼天奴檔案】

姓名：Nilton soares Rodrigues

司職：翼鋒 身高：1米75

現效力球隊：九龍城

球衣：30號

曾效力球隊：(只列部分)聖卡坦奴(巴西)、邦迪比達(巴西)、戈亞尼恩斯(巴西)、阿拉戈亞諾(巴西)、大田巿民(南韓)、查維斯(葡萄牙)、佩拿怡奇(希臘)、瓦萊塔(馬爾他)、斯庫皮(北馬其頓)