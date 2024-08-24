總結美網之旅　黃澤林9月重返主場出戰台盃

香港網球「一哥」黃澤林（Coleman）早前在美國網球公開賽外圍賽次圈憾負，未能晉級正賽，Coleman周五（23日）在社交平台總結今次旅程，又預告在9月會回港出戰台維斯盃。

今次為Coleman自升上成人組以來首個美網之旅，但Coleman未有怯場，外圍賽首圈擊敗兩年前殺入溫網8強的加連（Cristian Garin），可惜次圈在決勝盤一度手持Match Point兼戰至「搶十」，仍不敵中華台北的許育修，未能打入正賽，但已創下香港球手在美網的最佳戰績。

Coleman日前在社交平台發文，回顧是次旅程，他坦言對在外圍賽次圈止步難掩失望，但表示自己已「搏盡無悔」：「失望一定係有嘅，尤其自己曾經持有Match Point，但最後就輸掉比賽，但係第1次打美網就取得勝仗，自己又盡全力了，所以都沒乜嘢可以講啦。見到好多人討論我嘅比賽，但無論係好定唔好，我都會搏盡無悔，說不定下次會有更好成績。」

這位香港網壇新星又提到，接下來的賽程相當頻密，表示現時會努力恢復身體，盼9月主場出擊，代表港隊出戰台維斯盃：「呢排比賽都頗頻密，所以最重要是保持身體健康，做足Recovery（恢復治療），準備下一場賽事，最快9月中Davis Cup（台維斯盃）在維園（維多利亞公園網球主場）同大家見面。」