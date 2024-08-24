「世紀同框」變死亡自拍？北韓奧運球手或被處罰

早前巴黎奧運頒獎台上，中國運動員王楚欽、孫穎莎、南韓林鍾勳、申裕斌和北韓乒乓混雙銀牌選手的李正植和金琴英，在得獎後罕見地以贊助商三星手機同框自拍的經典一幕，讓無數觀眾為之動容，網民還形容為「世紀大和解」。然而此舉觸動北韓當局敏感神經，更惹起有關舉報批評，消息指北韓將針對「同框自拍」進行調查。

北韓媒體《DailyNK》引述平壤高層消息人士表示，結束巴黎奧運後回國的北韓代表團和運動員，據悉目前正在平壤接受思想檢查，運動員們將進行黨中央、運動省、自我總結三階段的思想審查，消息人士透露：「運動員一回國就開始進行總結，盡可能趁早進行思想『洗滌』工作。」以根除運動員於海外接觸非社會主義文化思想的「被污染的行為」。

奧運後調查報告中，批評北韓乒乓選手李正植、金琴英與政府規定的「第一敵對國家」南韓選手們一起「嬉笑」拍照的行為，報告指金琴英在自拍的時候「露出笑容」，李正植從領獎台下來後還看著其他國家的選手微笑了很長時間。北韓當局或會進行相應處罰，有機會對李正植、金琴英作出口頭警告，或要求運動員進行自我反省了事。