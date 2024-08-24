英超早場！曼聯鋒線冇氣「細」

英超早場好戲碼，白禮頓主場鬥曼聯。雙方首輪聯賽都旗開得勝，不過曼聯班前鋒把握力仍然欠佳，想攻入「海鷗」大門唔係咁易。睇番兩軍近4次對賽，3次總入球開2球或以下，中位數3.5球嘅細盤「依絲執」。（Now 621及611周六晚7時30分直播）

由於前領隊迪薩比轉投法甲馬賽，白禮頓今季改由年僅31歲嘅美國籍少帥靴斯拿執教，首輪作客大炒愛華頓3比0，成功打響頭炮，確實有啲令人意外。

不過白禮頓贏得咁輕鬆，好大程度因為「拖肥糖」近年長期積弱，加上後衞艾舒利楊格66分鐘被逐，白禮頓以眾凌寡，並未受到真正考驗，係龍係鳳仲有待觀察，今晚遇上來勢洶洶嘅「紅魔鬼」，初到英超搵食嘅靴斯拿相信會採取穩陣戰術，先求不失，以免自亂陣腳。

曼聯今夏增兵夠晒積極，包括向拜仁慕尼黑收購兩位後衞馬沙拉奧及馬菲斯迪歷特，人腳比上季充裕，其中右後衞馬沙拉奧上場對富咸表現備受讚賞，加上中堅利辛度馬天尼斯擺脫傷患後演出一夫當關，防線比上季穩固更多。

不過佢哋班箭頭欠缺臨門一腳，拉舒福特及般奴費南迪斯多次浪費機會，要靠新兵約舒亞舒克斯87分鐘入波，先至主場險勝富咸1比0，作客想入波難度更大，預料會出現拉鋸戰，3.5球入球細相當穩陣。

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