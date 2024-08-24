鄧俊文謝影雪闖時隔10個月再闖決賽　日本羽賽坐亞望冠

香港混雙組合鄧俊文／謝影雪周六(24日)在橫濱舉行的日本羽毛球公開賽，與中華台北組合楊博軒／胡綾芳激戰三局，決勝局錯過4次賽點下險勝，昂然闖入決賽，將與中國組合蔣振邦／魏雅欣爭逐冠軍寶座。

在奧運已經打到「五勞七傷」的「鄧謝配」，結束巴黎小休後已再踏上征途出戰這項世界羽聯超級750的賽事，經過關斬將後躋身今天上演4強戰，鄧俊文與謝影雪奮戰下先贏一局21比18，然而淘汰了日本「東渡組合」渡邊勇大／東野有紗的寶島組合，在第二局全力反撲，並以21比15追成平手。

雙方在決勝的第3局打得激烈，「鄧謝配」從落後下連追至12平手，其後雙方爭逐相當緊湊，4次平手至16比16，而「鄧謝配」更把握關鍵優勢，將比數拋離至20比16，然而對方即使踏在出局邊緣仍努力抗衡，香港組合錯過了4個賽點，被對方追至20比19，幸而他們冷靜進攻，再以21比19鎖定勝局，爭逐1小時零4分鐘後以總比數2比1擊敗中華台北組合，躋身決賽，這也是「鄧謝配」自去年10月法國公開賽後，再次躋身超級750賽事決賽，坐亞望冠。他們明天的對手將是中國組合蔣振邦／魏雅欣。

至於其他賽事方面，寶島球后戴資穎因傷放棄女單4強，而中華台北「一哥」周天成則以直落兩局21比14、21比16淘汰東道主球手奈良岡功大，繼2022年後再闖日本羽賽決賽，迎戰爆冷淘汰中國「世一」石宇奇的法國球手蘭亞（Alex Lanier），爭逐王座。