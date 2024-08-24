一個代言衛生巾、一個仙氣女裝　奧運拳后反擊性別質疑

早前於巴黎奧運為中華台北贏得女子羽量級拳擊金牌的「奧運拳后」林郁婷，周五（24日）在社交媒體上發布一段新廣告短片，宣布為台灣衛生巾品牌擔任最新一季代言人，片中林郁婷直線回應性別爭議傳聞，霸氣反擊獲網民大讚。

在廣告宣傳短片當中，林郁婷眼神堅定對鏡頭打拳，及後打開了儲物櫃，內裡放著衛生巾產品，林郁婷直視上方鏡頭高喊：「我不是女生，甚麼是女生？」，品牌方留下文案：「當魔法試圖扭曲事實，將所有質疑的目光施放在她的身上，我們會告訴世界，林郁婷，是我們的代言人，一個衛生棉品牌的代言人，以一個女生的身份，不僅代言我們的產品，更代言我們對女生的信念。」林郁婷不畏流言蜚語的大方舉動，吸引大票支持者紛紛留言：「好感動的廣告」「台灣人告訴大家，林郁婷就長這樣，她是女生」「給廣告文案和創意1000分，給郁婷100000000分！！」。

另一邊廂，阿爾及利亞金牌得主卡莉芙（Imane Khelif）則以全新優雅女裝的造型在社交媒體示人。卡莉芙在美容沙龍品牌於Instagram發布的影片中，一開始可見她身穿藍色短䄂上衣並戴著紅色拳擊手套，然後鏡頭一轉，身穿印花裇衫，戴著有粉紅色花瓣的金屬圈耳環的卡莉芙，化著精緻的淡雅妝容，同時戴着她的奧運金牌展現溫柔微笑，搖身一變為仙氣女神，影片曝光引發網友熱議，短短幾日已獲得過百萬個讚好留言。

25歲的卡莉芙和28歲的林郁婷，是去年被國際拳擊協會（IBA）禁止參加世界錦標賽的兩名拳擊手，原因是被驗出具有XY染色體，未能通過性別資格測試，但IBA未就這項檢測予以明確說明。及後巴黎奧運期間引起社會爭議，對拳擊手的性別質疑持續發酵成巨大風波。