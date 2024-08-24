街舞港區總決賽9月上演 觀眾投出心中冠軍
2024年08月24日 17:27
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港區總決賽9月上演，決出爭逐世界賽的香港代表。（Red Bull HK 圖片）
承接奧運全城運動熱潮，被譽為街舞殿堂的世界著名街舞大賽Red Bull Dance Your Style 2024港區總決賽即將於9月14日假香港文化中心露天廣場上演，誠邀各位繼續支持香港運動文化！上年首度舉辦香港站門票火速換領完畢，場內座無虛席，場外觀眾更迫爆位於維港旁的海濱長廊。今年Red Bull將會特別推出更多現場觀眾評審名額，讓更多朋友參與，一同投票決定今屆冠軍寶座！
Red Bull Dance Your Style 2024繼早前公開首輪8人參賽者名單及經由大學資格賽選出的1位冠軍參加者後，剩餘的7位參賽者亦經已由8月10日舉行的公開海選評審選拔，16人決賽名單正式出爐！最後7位參賽者包括香港知名街舞團體「Strangers」及「Pentaverse」成員HIM J、曾於JBS奪得冠軍的Popping舞者G.FLOW、2024年Energy Wifi Vol.4冠軍的Hip Hop舞者WAN J、荷蘭Summer Dance Forever-Waacking Category 12強的Waacking舞者HO TUNG、荷蘭Summer Dance Forever-Locking Category 6強的Locking舞 KAYI、本地舞團「19 Cavalierz」及「Hoodlum」成員的 Krump舞者YUEN AKA HOAX、新世代Waacking舞者 TIN TIN。16位不同舞種風格的舞者即將雲集比併，爭取代表香港出戰11月於印度舉行的世界賽的資格。
Red Bull Dance Your Style 2024以一對一Battle形式、16強單淘賽制進行。每回合
的贏家均由現場觀眾投票決定晉級，没有專業評審，勝負全憑現場觀眾票選！16強至準決賽均會分兩個回合對賽，每一回合DJ將隨機播放流行音樂，每位舞者均有一分鐘施展舞技。總決賽則是三個回合對賽，每一回合每位舞者同樣有一分鐘施展舞技。每位已登記的觀眾將於比賽現場獲派發分為紅、藍的投票工具，各輪 Battle 結束，將由現場的觀眾依據舞者表現投票決定勝方，觀眾將利用手上的紅、藍投票工具，票數多者即晉級下一輪賽事。由於比賽的勝負全憑現場觀眾投選每輪比賽他們最喜歡的演繹，觀眾將會是比賽結果的關鍵。想成為現場觀眾評審參與投票的朋友，可於8⽉26⽇ (星期一)中午12時正起登記換取門券，數量有限，先到先得。登記網頁 https://bit.ly/3yHESZV
比賽詳情
日期 2024 年 9 月 14 日 (星期六)
時間 下午 5 時至 7 時
地點 香港文化中心露天廣場