街舞港區總決賽9月上演　觀眾投出心中冠軍

承接奧運全城運動熱潮，被譽為街舞殿堂的世界著名街舞大賽Red Bull Dance Your Style 2024港區總決賽即將於9月14日假香港文化中心露天廣場上演，誠邀各位繼續支持香港運動文化！上年首度舉辦香港站門票火速換領完畢，場內座無虛席，場外觀眾更迫爆位於維港旁的海濱長廊。今年Red Bull將會特別推出更多現場觀眾評審名額，讓更多朋友參與，一同投票決定今屆冠軍寶座！

Red Bull Dance Your Style 2024繼早前公開首輪8人參賽者名單及經由大學資格賽選出的1位冠軍參加者後，剩餘的7位參賽者亦經已由8月10日舉行的公開海選評審選拔，16人決賽名單正式出爐！最後7位參賽者包括香港知名街舞團體「Strangers」及「Pentaverse」成員HIM J、曾於JBS奪得冠軍的Popping舞者G.FLOW、2024年Energy Wifi Vol.4冠軍的Hip Hop舞者WAN J、荷蘭Summer Dance Forever-Waacking Category 12強的Waacking舞者HO TUNG、荷蘭Summer Dance Forever-Locking Category 6強的Locking舞 KAYI、本地舞團「19 Cavalierz」及「Hoodlum」成員的 Krump舞者YUEN AKA HOAX、新世代Waacking舞者 TIN TIN。16位不同舞種風格的舞者即將雲集比併，爭取代表香港出戰11月於印度舉行的世界賽的資格。

Red Bull Dance Your Style 2024以一對一Battle形式、16強單淘賽制進行。每回合

比賽詳情

日期 2024 年 9 月 14 日 (星期六)

時間 下午 5 時至 7 時

地點 香港文化中心露天廣場