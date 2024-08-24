香港殘奧代表團出發　陳浩源王婷莛任開幕禮持旗手

今屆巴黎殘奧會將於8月29日凌晨揭幕，港隊周六（24日）正式出發，代表團團長梁禮賢宣布，將由輪椅羽毛球運動員陳浩源，以及乒乓球女將王婷莛，出任開幕禮持旗手。

港隊今屆派出23名運動員出戰殘奧，代表團團長梁禮賢是日聯同危家銓、陳浩源、朱文佳、陳睿琳等射箭、羽毛球及游泳運動員出發，而輪椅劍擊的鍾婉萍並非是日赴巴黎備戰，但仍現身撐場。

港隊代表團團長梁禮賢出發前發表感言，並同時宣布由陳浩源及王婷莛，擔任開幕禮持旗手，他解釋：「因為硬地滾球的梁育榮，以及羽毛球的朱文佳，在開幕禮翌日有比賽，不太方便出任持旗手，而翌日未有比賽的王婷莛和陳浩源，於上屆東京殘奧都有獎牌落袋，因此決定以他們作持旗手。」

談到選手村不設冷氣供應，梁禮賢大派「定心丸」，表示已解決相關問題：「香港隊早前完成奧運之後，都有留下足夠冷氣機予我們使用，我們已派同事到當地探路，發現選手村膳食安排有改善，份量充足，代表團亦會在法國準備好，隨時為運動員提供支援。」

至於在上屆東京殘奧獲得1面銅牌，本屆被選為開菁禮持旗手之一的陳浩源，就坦言對此十分驚喜和感動：「我沒想過能夠有機會擔任持旗手，因為代表隊內不少運動員，都曾在殘奧有好成績，豈料因為我在開幕禮後翌日沒有比賽，令我被選為持旗手，在自己最後1屆殘奧，完成另一項成就。」

陳浩源又提到，今屆為運動員生涯最後1屆殘奧，稱會努力交出好表現，盼在市民心中留下好印象：「始終香港隊未培養出，另一名輪椅羽毛球運動員，因此我退役後，輪椅羽毛球有機會在香港失傳，希望我很希望在殘奧打出最高水平，讓市民知道，香港曾經培訓出1位出色的輪椅羽毛球運動員。」