曼聯臨尾香　白禮頓英超二連勝

周六晚（24日）英超早場，白禮頓主場迎戰曼聯。「海鷗」憑倒戈嘅韋碧克上半場開紀錄，「紅魔鬼」靠阿密特迪亞路追和，之後約舒亞舒克斯門前食「英超最慘詐胡」，仲喺補時5分鐘被祖奧柏度頭槌絕殺，最終曼聯輸1比2，白禮頓英超2連勝。

曼聯今場用番上場贏富咸原班陣容，反而白禮頓打高位逼搶，踢法較主動。32分鐘白禮頓先開紀錄，祖奧柏度右路大腳傳中，門前大漏，遠柱嘅三笘薰無人看管下送個波到門前，韋碧克雖然射得唔應，但勝在夠近，皮球慢慢碌入網窩，白禮頓領先1比0。「紅魔鬼」失守後表現有改善，拉舒福特更送球進網，可惜越位在先食詐胡，半場曼聯落後1粒。

下半場曼聯換入上場入球功臣約舒亞舒克斯，加強壓逼，白禮頓亦有擴大比數機會，占士米拿殺入禁區挑過奧拿拿，個波慢慢碌入之際，達洛治及時護空門，曼聯大難不死，60分鐘，馬沙拉奧右路送直線，阿密特迪亞路突破越位，推入中路勁射，省中白禮頓後衞入網，曼聯扳平1比1。

70分鐘曼聯一次流暢組織搓到龍門口，阿歷真度加拿祖射空門破網，偏偏打中龍門口越位嘅約舒亞舒克斯膝頭，被判入球無效。戰至90+5，白禮頓艾迪加左路傳到遠柱，祖奧柏度空晒頭槌頂入，白禮頓憑呢個入波2比1絕殺曼聯，全取3分。