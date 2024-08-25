阿迪達「神換」　阿仙奴奇兵入波擊敗維拉

周日(25日)凌晨英超大戰，阿仙奴領隊阿迪達作出「神換」，李安度杜沙特後備上陣僅2分鐘就入波，打破僵局，作客以2比0擊敗勁敵阿士東維拉，報番上季被對手「雙殺」之仇。兵工廠成功克服「心魔」，大大提升爭標信心。

阿仙奴上季英超兩循環都不敵阿士東維拉，明顯遭對方嘅前兵工廠主帥艾美利剋住，成為失冠原因之一。阿仙奴今仗試圖反客為主，開波初段搶到唔少攻勢，包括布卡約沙卡勁射，被門將達米安馬天尼斯撲出。

阿士東維拉企穩陣腳後，亦創造唔少極具威脅攻勢，其中奧尼屈堅斯曾錯失半單刀機會。戰至54分鐘，維拉有1次黃金機會，阿馬度奧拿拿射門省中人再中楣彈出，奧尼屈堅斯趁機飛頂，以為入波在望，卻被門將大衞拉耶奇迹救出。

阿仙奴避過一劫果然有後福，李安度杜沙特65分鐘入替加比爾馬天尼利，呢位比利時國腳上陣2分鐘接應傳中射入，為兵工廠打開紀錄。

阿仙奴士氣大振，77分鐘布卡約沙卡個人突破後，回傳畀湯馬士柏迪射成2比0，奠定勝局，同曼城、白禮頓一樣英超開季2戰2勝。賽後維拉主帥艾美利輸得口服心服，認為阿仙奴比較有經驗，表現亦比較成熟，成為勝負關鍵。