艾卡華斯成為網壇富翁　代言+獎金今年袋3億

近年在網壇表現強勢的西班牙小天王艾卡華斯，場外的搵錢能力都相當驚人，據福布斯報告指這位年僅21歲的新巨星成為今年網壇最高收入球員，已袋走4230萬美元（約3億2994萬港元）。

福布斯公布了年度報告指，艾卡華斯是當今網壇最搵錢的球員，據過去的數字統計，這位馬略卡球手今年累計已袋走4230萬美元，當3200萬的收入是來自廣告及贊助，而1003萬美元則是比賽獎金，當中包括今年的法網及溫網，目前總獎金已累計到3499萬美元。

據福布斯資料顯示，艾卡華斯以4230萬美元於本年網壇收入排名榜居首位，他代言多個國際品牌，包括Nike、Babolat、 El Pozo、Louis Vuitton、BMW、Rolex、 Isdin及 Itaú Unibanco，並且與Netflix合作，相信明年可以推出。艾卡華斯自2018年正式加入職業，近兩年已穩居TOP3位置，收獲了4個大滿貫冠軍。

至於塞爾維亞球王祖高域則以3720萬美元列次席，上屆美網冠軍的美國女將歌莉嘉芙則以2710萬美元排第3，並成為網壇富婆，反觀女網「一姐」施華德僅以2670萬美元排第4，男網「世一」仙拿則以2660萬美元居第5位；職業生涯已踏入黃昏的拿度仍然有市場價值，以2330萬收入居第6。