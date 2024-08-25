球王上身　耶馬轟入「美斯式」世界波

周日(25日)凌晨西甲，巴塞隆拿主場以2比1擊敗畢爾包，17歲新星拉明耶馬又有佳作，使出「師兄」球王美斯絕技，喺禁區外推橫，起左腳勁射彎入，非常精彩，奠定球隊新靈魂人物地位。

拉明耶馬上場開鑼戰作客對華倫西亞，貢獻1次助攻，今仗返回主場立即有波入，開賽24分鐘，畢爾包門將柏迪拉出迎打手槌解圍，皮球落喺拉明耶馬面前，佢順勢由右路盤球到中路，避開對手攔截，起左腳勁射貼柱入網，為巴塞隆拿打開紀錄。

上半場末段，畢爾包獲得12碼，奧漢辛斯特主射入波扳平，換邊之後，巴塞隆拿控制大局，75分鐘羅拔利雲度夫斯基射入為巴塞隆拿再次領先，連續2場贏2比1，呢位36歲波蘭國腳開季2場聯賽入3球，腳風極順，「羅拔佬」上季被批評水準走下坡，一度面臨被巴塞放棄，現時佢以行動證明自己寶刀未老。

至於主角拉明耶馬賽後喺社交網話：「為主場首勝及入波感到高興，我哋係巴塞隆拿。」值得一提，今夏一直盛傳巴塞想簽畢爾包翼鋒尼高拉斯威廉斯，佢今仗踢足全場，但演出唔及西班牙國家隊拍檔拉明耶馬。