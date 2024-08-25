帕爾馬爆冷擊敗AC米蘭　相隔3年半意甲首勝

周日(25日)凌晨意甲爆大冷，新升班球隊帕爾馬主場以2比1擊敗AC米蘭，開出5倍主W，亦係帕爾馬相隔3年半之後，首嘗意甲贏波滋味。反觀上季亞軍AC米蘭開鑼後2戰都失分，新教練方辛加壓力愈來愈大。

帕爾馬上場打和費倫天拿1比1，演出獲得好評，今場遇上傳統勁旅AC米蘭，亦毫無懼色，並且先下手為強，開賽唔夠2分鐘，就由丹尼斯文射入迅速打開紀錄，呢位25歲羅馬尼亞國腳連續2場入波。

上半場補時，帕爾馬幾乎拉開紀錄，另1位羅馬尼亞球員米哈爾拿半單刀起腳，僅被A米門將邁治蘭用腳擋出。

換邊之後，AC米蘭加強攻勢，包括中場雷恩達斯遠射中楣彈出，踢到66分鐘拉菲爾利亞奧橫傳，基斯甸普列錫射入空門扳平1比1。不過，A米開心咗11分鐘又落後，帕爾馬打反擊，艾姆基斯左路長驅直進，斜傳入禁區，簡斯利尼接應射入成2比1，爆冷全取3分。

帕爾馬2021年排意甲包尾降班，佢哋對上一次意甲贏波已經係2021年3月贏羅馬2比0，今季升班後2戰有4分，取得好開始。

至於首輪聯賽和波失分嘅上季冠軍國際米蘭，今仗主場發威，憑後衞達美安開賽5分鐘入波，加上中場查漢奴古下半場射入12碼，以2比0擊敗萊切。