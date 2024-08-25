「鄧謝配」決賽僅負中國組合　奧運後首戰奪亞

香港混雙組合鄧俊文／謝影雪周日（25日）出戰於橫濱舉行的日本羽毛球公開賽決賽，對上中國組合蔣振邦／魏雅欣，最終以直落兩局告負，遺憾與冠軍寶座失之交臂。巴黎奧運後「傷痕累累」的「鄧謝配」首戰世界羽聯超級750賽仍奪下亞軍創佳績，他們將回到香港以東道主身份出戰公開羽毛球錦標賽。

雙方僅有1次交手紀錄，曾於2023年法國羽毛球公開賽決賽碰面，當時中國組合以局數2：1勝出，而他們的第2次對決再度合演爭奪冠軍寶座。甫開賽，中國組合連得3分，「鄧謝配」追回1分後再落後至1：7，前者憑入局較快以21：12先拔頭籌。

次局港將「熱好身」還以顔色，主動進攻領先4：1，其後對方追至4：5，但香港組合不留餘力下再連贏4波戰至9：4、並以11：9的領先優勢進入下半段。回場後比賽迎來轉捩點，蔣振邦和魏雅欣聯手發動猛攻，「鄧謝配」節奏被打亂，未能頂住壓力下被對手打出12：1扭轉局勢，最終以12：21再失一局，並以局數0：2告負。「鄧謝配」以亞席完成巴黎奧運後的首站公開賽。

單打方面，法國男單球手蘭亞（Alex Lanier）以21：17、22：20直落兩局擊敗中華台北「一哥」周天成，首奪超級750賽冠軍。