羽壇「3哥」安頓臣「大義滅親」炒涉賭教練

世界羽毛球男單排名第3的丹麥名將安頓臣，發現其教練皮爾遜（Joachim Persson）涉嫌在一場羽毛球比賽下注，決定「大義滅親」解雇了他。

27歲的安頓臣於2022年離開國家隊，並轉為職業球員，也聘用了前世界排名第6的皮爾遜擔任其私人教練，而在皮爾遜的帶領下，安頓臣於2022年飽受傷病困擾下有驚人逆轉，去年初的世界排名於30位跳升至目前的世界第3；而近20個月內安頓臣在6場決賽中贏了4個冠軍。

不過，這些成績都無令安頓臣改變「炒教練」的決定，他在個人社交平台發出與教練「分手」的聲明：「我要立即終止與皮爾遜的教練協議，我一直嘗試用一種較好的傳遞方式，但這是不容易。皮爾遜與我都是成功的教練及球員，但避免不必的猜測，我希望在此告訴大家正確的故事。」

「有一天，我偶然看到我的教練在賽場上進行一場比賽下注，作為一位參加世界羽聯的球員的教練，這是一個違規行為，作為一位參加世界羽聯的球員，有義務立即報告...。」安頓臣透露已向世界羽聯報告事情，這將可能為皮爾遜帶來更多麻煩，皆因他曾捲入「打假波」醜聞，於2019年世界羽聯因他未有披露比賽細節及沒有配合，曾經對皮爾遜禁賽18個月。

安頓臣再強調自己不清楚教練參與此類活動有多久，但他仍然感激與皮爾遜一起經歷過的成績，然而最終他們以這個結局結束二人的師徒關係，感到非常沮喪。