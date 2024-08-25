尼圖菲歷斯拍住上　車路士作客搶W勢兇夾狼

英超狼隊主場迎戰車路士。狼隊今夏賣走主力柏度尼圖，買家正正係今場對手車路士，此消彼長之下，雙方實力進一步懸殊，加上狼隊首戰輸畀阿仙奴，跨季聯賽4連敗，今場係「車仔」新領隊馬利斯卡省招牌最佳機會，客勝玩得過。（Now 621周日晚9時直播）

今場波真係話題多多，淨係柏度尼圖倒戈都夠晒噱頭。呢名葡萄牙中場喺狼隊度過咗5個賽季，狼隊體育總監賀比斯更曾經爆料，話柏度尼圖轉會當日好唔捨得，喺訓練場喊晒。不過柏度尼圖轉投「車仔」對三方都係好事，狼隊收咗5,130萬鎊轉會費，柏度尼圖有更好發展，「車仔」亦搵到心目中好球員，尼圖同狼隊都不拖不欠。

第二個看點都係新兵，就係祖奧菲歷斯，呢位葡萄牙球星一直都夾唔到馬體會教練施蒙尼嘅戰術理念，之前借過嚟「車仔」同巴塞佢都交到功課，今次正式轉會，成個人可以定落嚟，而且同柏度尼圖係同鄉，喺領隊馬利斯卡麾下，可能會擦出新火花。

而被球迷謔稱為「馬利斯卡的名單」，究竟最終一隊會有啲乜人，都係球迷嘅談論焦點，睇埋今場就應該略知端倪。聯賽首戰雖然0比2不敵曼城，但場上不乏入球機會，尼高拉斯積臣曾將皮球送進網窩，可惜越位吃了一記詐胡，但足以證明佢哋擁有撕破任何對手嘅實力，今場陣容進一步提升，預料可以反客為主。

狼隊於聯賽首戰吞阿仙奴2蛋，跨季聯賽4連敗，球隊賣走柏度尼圖之外，中堅麥斯基爾文亦轉投韋斯咸，前後均有大將離隊，領隊加利奧尼爾相信都仲要一啲時間去適應2人離隊嘅震盪，今場再對另一支倫敦球會，肯定相當惡打，輸少當贏。

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