「新辛祖」起孖　多蒙特連續10季開咧戰贏波

周日(25日)凌晨德甲，多蒙特主場以2比0擊敗法蘭克福，連續10季首輪聯賽贏波。翼鋒比諾基頓斯後備上陣，包辦2個入波成為主角，呢位20歲英格蘭新星同前輩查頓辛祖一樣，都係由曼城青年軍轉投多蒙特，備受睇好可以重演辛祖成名好戲。

多蒙特今季由35歲名宿紐尼沙軒接手執教，上仗德國盃輕鬆贏波晉級，呢位前土耳其國腳首次以主帥身份領軍出戰德甲遇上挑戰，「蜜蜂兵團」上半場並未佔有明顯優勢。

換邊後冇耐，紐尼沙軒換入比諾基頓斯上陣搏殺，呢位小將不負所托，72分鐘左路個人表演，做出假動作擺脫對手之後，冷靜射入打開紀錄。

踢到補時，法蘭克福球員空群而出，導致防線空虛，比諾基頓斯由後場開始盤球，跑咗大半個球場，長驅直傳殺入禁區射成2比0完場。

賽後呢位英格蘭U21小國腳話：「可以喺世界最佳球迷面前射入2球，感覺太開心、太瘋狂，今場對我而言係一場偉大比賽。」比諾基頓斯2022年4月首次上陣踢德甲，至今累積45次聯賽披甲入6球，最多入波一季係2022/23年有3球進帳，今季首場立即梅開二度，打破個人單季入球紀錄指日可待。