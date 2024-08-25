香港滑浪風翼隊傳捷報　何允輝魏瑋恩首膺全國冠軍

香港滑浪風翼代表隊日前出戰於福建省平潭縣舉行的滑浪風翼世界盃中國站暨全國風翼冠軍賽，由於周六及周日（24及25日）因風勢不足未能進行賽事，賽會按首3個比賽日計算最終名次，港將何允輝及魏瑋恩分別於男、女子組總成績排名第13及第5位，最終二人同成亞洲區選手排名第一，雙雙於首度舉行的全國風翼冠軍賽稱王封后。

是次賽事吸引逾100名來自世界各地的選手參加，包括曾在今年4月來港參賽的「世一」法國選手馬菲斯基奧（Mathis Ghio）及意大利女將施柏露（Maddalena Maria Spanu），參賽人數及52萬港元的總獎金均是滑浪風翼世界盃於2022年舉辦以來之冠。其中有超過20名香港滑浪風翼好手北上角逐，包括由中國香港滑浪風帆會按遴選基制資助的6男1女運動員，以及3名青少年隊員。在滑浪風翼世界盃中國站排名中，陳偉豐及何智豪分別奪得先進及大師組冠、亞軍。何允輝及魏瑋恩則於亞洲區選手之中排名最高，二人同時首膺全國冠軍。

今年先後從香港滑浪風帆隊退役的何允輝（Rafeek）及魏瑋恩（Charlie）將於下月展開的新學年重返校園，26歲的Rafeek透過香港大學「頂尖運動員」入學計劃入讀工商管理學學士課程，去年杭州亞運獲得女子RS:X級別銀牌的Charlie則會完成餘下一年的香港浸會大學體育及康樂管理文學士課程。二人除兼顧學業外，亦將繼續角逐滑浪風翼賽事，身體力行推動這項新興水上運動發展。