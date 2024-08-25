港超聯　友賽和中西區　港會主帥透露已簽陳灝

港會周日（25日）在香港足球會，友賽甲組球隊中西區。最終兩隊踢成1比1平手，本季重投港會的羅素賽後表示，球隊需努力改善演出，縮窄與其他港超隊伍的差距。同時，主教練谷卓斯又透露已簽下年青球員陳灝。

港會今場派出重返母會的羅素擔正，麥美倫控制中場，支援加斯特夫攻堅；至於中西區，就有保羅、蘇沙、劉浩霖及張俊軒等前港超兵應戰。中西區完半場前由王力威快門將出迎一步射入，為客隊先開紀錄，港會換邊後換入陳浩嘉及黃琛喆等人，加強活力，並於尾段由羅素禁區內接應傳中，射成1比1完場。

出身自港會青年軍、曾先後北上落班和外流馬來西亞的羅素，於上季完結後離開傑志並重返港會，他透露離開「藍鳥」後，曾收到兩支中甲球隊的邀請，但最終仍決定留守香港，他解釋：「同傑志完咗約之後，有兩支中甲球隊搵過我，但早幾年因為新冠疫情，已經錯失咗好多同屋企人相處嘅時光，我依家只想花多啲時間照顧佢哋，所以決定返嚟港會，繼續喺香港踢波。」

港會今季引入不少年輕球員，羅素承認球隊將會面臨不少挑戰，呼籲一眾球員努力提升自己，嘗試拉近與其他的隊伍的距離：「有幾支球隊棄戰港超之後，所有球隊嘅水準拉近咗，每場都好難打，所以大家要再加把勁，希望可以縮窄同其他球隊嘅差距。」

已加盟中西區的前傑志門將保羅，他苦笑道自己未有收到任何港超球會的合約，因而選擇加盟這支甲組球會，盼助球隊爭取佳績：「中西區實力算唔錯，好開心可以成為呢隊波嘅一份子，我哋會繼續提升狀態，希望一開季就有交到貨畀大家睇。」

至於港會主教練谷卓斯，透露已簽下去季效力深水埗的陳灝，並確認中場主力溫俊離隊：「因為我哋想逐步職業化，今季開始每個禮拜有4日喺朝早練波，有正職在身嘅球員就好難配合。」