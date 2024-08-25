利物浦「後高普時代」食老本　半場細酬賓

今輪英超壓軸之戰，利物浦主場對賓福特，「紅軍」利物浦由新帥施洛執教，今季仲未增兵，食老本之下，上仗踢到下半場先至入波，僅小勝新升班球隊葉士域治2比0，表現令人失望，要攻入賓福特大門，並非易事。加上雙方近5次對賽有4次上半場總入球開1球或以下，中位數1.5球半場細有1.9倍抵玩。（Now 621及611周日晚11時30分直播）

利物浦進入「後高普時代」，季前熱身賽成績唔錯，但上場首輪英超，整體演出只屬一般，即使控制戰局，但真正具威脅攻門唔多，特別係上半場顯得老鼠拉龜，無從入手，可見施洛初到貴境，仲需要時間，逐一了解對手踢法，唔會採用太冒進戰術。

加上始終係季初，「紅軍」球員未恢復十足狀態，有份踢美洲盃嘅射手達雲紐尼斯上場並冇披甲，唔好期望利物浦踢出水銀瀉地攻勢。

另邊廂，賓福特上仗主場以2比1擊敗水晶宮，好大程度係因為對手實力比較弱，今場作客去到晏菲路球場，預料會踢穩守突擊。賓福特最大不利因素係射手艾雲東尼準備離隊，今場可能再度缺陣，新加盟前鋒伊戈堤亞高喺季前熱身賽受重傷，今年都無法披甲，鋒線缺少重心人物，恐怕難以威脅利物浦後防。

賓福特上半場體力充沛，或者可以頂住對手攻勢，下半場就好難講，半場1.5球細捧得過。

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