林書豪榮升人父首晒B：世界上最珍貴的禮物

現效力台灣職籃PLG球隊新北國王的林書豪，結婚3年多後曾於今年3月低調證實老婆懷孕，周六（24日）再傳出喜訊，他在社交平台晒出兒子的小脚照，正式向公眾宣布菲律賓裔太太為他誕下第一胎，榮升人父的他心懷感激：「幸運得到世界上最珍貴的禮物！」

注重個人隱私的林書豪未曾正式公佈有關太太的消息，甚至公開的婚紗中也只能夠看見太太的側臉。不過，他於一次出戰東亞超級聯賽對上菲律賓球隊的賽後訪問時，無意中透露出太太為菲律賓人。除今年3月太太懷孕，林書豪周六再一次罕見地發出有關消息，而今次為兒子誕世喜訊，從字裡行間都能感受到他的喜悅。

「幾個月前，我超棒的太太跟我很幸運的得到了世界上最珍貴的禮物。」林書豪心懷感激，並幽默打趣道：「成為一個爸爸是我這輩子最好的體驗，雖然我現在都不能睡飽覺了。」喜提爸爸新身份的他感性說：「因為當了爸爸，我更能深刻的體會跟感謝上帝、爸媽、跟所有我愛的人對我付出的愛。希望有一天我的寶貝兒子也會說他也從爸比這裡得到同樣的愛。」

球迷亦紛紛在林書豪社交平台留言，恭喜林家添新丁：「19年後我們將看到下一個『林來瘋』！」、「『林來瘋』後繼有人了！」