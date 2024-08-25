巴西公布名單　17歲「車仔新星」首度入選

巴西國家隊主帥杜利華祖利亞公布出戰下月2場世界盃外圍賽嘅大軍名單，最令人驚喜係首度徵召彭美拉斯17歲翼鋒艾斯迪禾韋利安，呢位新星將於明年夏天正式加盟車路士，可以趁今次國際賽展示身價。

「森巴兵團」今次陣容同以往大同小異，皇馬仍然係大戶，鋒線3子雲尼斯奧斯祖利亞、洛迪高高斯、安迪歷、中堅艾達米列達奧都有入選。最受注目係首次入選嘅艾斯迪禾韋利安，呢位天才球員10歲已獲運動用品巨擘NIKE開出職業贊助合約，超越洛迪高高斯，成為NIKE史上簽下嘅最年輕巴西球員。

艾斯迪禾韋利安個人技術出眾，被指踢法似尼馬及美斯，因此有個花名叫「美斯奴」，佢今季巴甲上陣20場已入7球及7次助攻，歐洲各大豪門都對佢趨之若鶩，最終車路士今年6月宣布同彭美拉斯達成協議，以總值5,700萬歐元(約4.9億港元)收購艾斯迪禾韋利安，但要等佢明年年滿18歲先至可以上「車」。

巴西將於9月7日早上世盃外主場對厄瓜多爾，4日之作客巴拉圭，艾斯迪禾韋利安狀態大勇，應該有望上陣。