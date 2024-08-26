利物浦2連勝　下場「雙紅會」強勢撲擊曼聯

周一(26日)凌晨英超，利物浦主場以2比0擊敗賓福特，前鋒穆罕默德沙拿又射入1球，亦係呢位32歲埃及國腳加盟紅軍7年以來，第1次開季首2場聯賽都有波入，愈老愈可愛。利物浦2戰2勝，為下輪英超「雙紅會」作客曼聯，壯大聲勢。

利物浦主帥施洛今仗繼續用迪亞高祖達、穆罕默德沙拿、路易斯迪亞斯負責攻堅，蘇保斯拉爾從後支援。呢個進攻組合非常高效率，開賽13分鐘就打開紀錄。利物浦將對手角球攻勢解圍後，立即打快攻反擊，迪亞高祖達帶波突圍，斜傳畀路易斯迪亞斯，形成半單刀之勢，呢位哥倫比亞國腳殺入禁區冷靜射入，今場亦係路易斯迪亞斯第100次為利物浦上陣，入波別具意義。

5分鐘後，安德魯羅拔臣有1次窄角度勁射，僅賓福特被門將菲利根撲出，呢位左閘之後仲有1次近門勁頂，又被菲利根救到。利物浦繼續圍攻對手，包括迪亞高祖達近門射高，戰至70分鐘，賓福特後場傳球失誤，紅軍打反擊，路易斯迪亞斯送出美妙斜傳，穆罕默德沙拿單刀射入成2比0，其後加普有1次勁射中楣彈出，無礙球隊全取3分。

利物浦開季後2場聯賽都以同樣比數勝出，同曼城、白禮頓、阿仙奴一樣係2戰2勝，紅軍將於9月1日晚下場英超作客「紅魔鬼」曼聯，兩位荷蘭光頭領隊施洛同坦哈格正面交鋒，勢必有激鬥。