傳承安Sir精神不斷求進　晉龍WTS拚盡所有再戰甲一

時光飛逝，轉眼間晉龍WTS籃球隊已經在甲二聯賽拚搏了7年。2014年，晉龍WTS以甲一球隊的身份亮相，但其後由於種種原因，在2017年不得不降班到甲二。然而，球隊上下並沒有放棄，重整旗鼓繼續奮戰，憑藉教練和一眾球員的不懈努力，終於在今年初重返闊別多年的甲一舞台。

由「安sir」手中接棒 傳承拼搏精神

教練黃志明（Ming Sir）在2021年接手晉龍WTS，承接了因病離世的前教練安慶健（安Sir）的工作，讓他親眼見證球隊這場振奮人心的歷程，「接過球隊的兩年間，成功帶領球隊重返甲一，算是完成了安Sir的心願。」Ming Sir續道：「安Sir帶隊多年，球隊的進步有目共睹。現在我接棒，希望能夠延續他的精神，為年輕球員提供更多發揮機會，讓他們在高水平的聯賽不斷進步。」

以年輕活力挑戰列強

事實上，在黃志明帶領下，球隊決心重奪甲一席位，最終他們在今年初的甲二聯賽贏得冠軍，順利升班。「這個是球隊共同努力的結果！新球季陣容上作出了很大調整，只為增強在甲一聯賽的競爭力，僅保留5名原有球員，希望以一支充滿活力和拚搏精神的年輕球隊，迎接新挑戰。」

Ming Sir又指陣中12名球員各有所長，期待年輕球員包括徐澤成、鄒俊國等透過與強隊交鋒，吸取經驗。談及最期待的球員，他點名3子：「會特別留意安家仲的表現，希望他能夠達成父親安Sir的心願，成為獨當一面的球員。其次是原班底的年輕球員王健朗，雖然未打過甲一，但經常自發加操及健身，對自己相當有要求。此外，區浩軒今年回歸，希望他將來能夠像梁嘉顯一樣，成為擔起重任的射手。」

每場比賽為自己交代

對於新球季球隊目標，Ming Sir坦言現階段以護級為主：「必定對球隊有信心，但畢竟返回甲一要累積經驗，所以對球員要求不會太高。我們季初曾與東方及滿貫打友賽，讓球員感受聯賽『Big 4』的實力。最近亦到天津與CBA球隊進行5日4夜集訓，希望盡快磨合建立默契。」

最後，黃志明寄語一眾晉龍球員：「上到甲一要進步，最講求自己的心態，就算輸波都要有付出、對自己有交代。此外，時間管理也很重要，如何在各方面取得平衡，調整作息、飲食和生活習慣的紀律性，將會是自我提升的重要課題之一。」

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謹記亡父教誨 安家仲要做到最好

作為晉龍WTS球員兼隊長的安家仲（安仔），在過去一年經歷了喪父之痛的人生低潮，但回憶與父親一席話，令「安仔」重新振作，帶領球隊升班：「爸爸一直希望我成為球隊的核心球員，帶領晉龍重返甲一，雖然他未能親眼見證，但我相信他一定為我們感到驕傲！」

過去的日子，安家仲要在球場和醫院兩頭奔波，但令「安仔」最痛的是，上個球季中期收到父親因病離世的沉重打擊，但他告誡自己不能因此輕易放棄籃球：「對手不會因為我的低落情緒而留手，沉澱過後，我在季後賽開始全心投入球隊，作最後衝刺。」

從挫敗中學習更重要

説到這裏，他回憶起與父親最深刻的一次對話：「我初來乍到，當時球隊成績比較差而降班，當刻不禁落淚，但爸爸安慰我說『不打緊，遲些再找機會升班，最緊要是自己學到幾多』。老實說，他在家中是一個很好的爸爸和丈夫，亦是一個很在乎球員的教練，我會永遠記住和珍惜這段回憶，承諾會好好照顧媽媽、專心打好籃球。」

曾打過3年有「老大哥」帶隊的甲一聯賽，如今「安仔」在球隊的角色比起以往大有不同，而且今年球隊也改頭換面，他直言：「有別於以往的輔助角色，現在我希望能夠擔當更多責任，作出更大貢獻，希望新球季能夠協助球隊打入前6！」

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2024年香港籃球銀牌賽（男子高級組）

修頓場館 8月29日（周四）19：00

勝方次輪：晉龍WTS 對 滿貫

晉龍WTS職球員銀牌賽名單

領隊及主教練：黃志明

助教：李兆權、馮浩賢、詹俊維

球員：安家仲、林卓賢、區浩軒、王健朗、李嘉煒、葉俊鋒、鄒俊國、徐澤成、黃子聰、莊鍵輝、劉嘉榮、魏詠輝、劉子禮、羅卓熙