麥巴比疑遭隊友孤立食白果　安迪歷入波創紀錄

周日(25日)深夜西甲，皇家馬德里主場以3比0大勝華拉度列，打開勝利之門，但係新加盟巨星基利安麥巴比疑似遭隊友孤立，唔傳波畀佢，開季2場聯賽都冇波入。反觀另1位新兵安迪歷後備上陣建功，以18歲零35日成為「銀河艦隊」史上最年輕入波外援。

皇馬首輪聯賽作客被馬略卡逼和1比1，今仗返回主場比賽，上半場表現仍然欠佳，一度被自己球迷噓。換邊之後，「銀河艦隊」終於發力，50分鐘費達歷高華維迪主射罰球入網，踢到比賽末段，2位後備上陣球員做主角，巴謙戴亞斯單刀挑射入網，補時階段安迪歷個人表演射入成3比0，呢位巴西國腳打破2011年華拉尼(18歲零152日)嘅紀錄，以18歲零35日成為皇馬史上最年輕入波外援。

至於基利安麥巴比今場踢咗86分鐘，再次冇入波又冇助攻，成為佢自2015/16年球季之後，第1次開季首2場聯賽未能創造入球。麥巴比上半場甚少獲得隊友傳波，踢到隱形，最諷刺係安迪歷入替麥巴比，僅上陣10分鐘就入波，難怪傳出麥巴比遭隊友孤立，導致食白果。