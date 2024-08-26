拜仁驚險反勝禾夫斯堡　金玟哉犯錯成箭靶

金玟哉(左)被對手搶走腳下球，導致拜仁失波。(Getty Images)

周日(25日)晚德甲，拜仁慕尼黑新球季聯賽第一擊，幾乎出事，中堅金玟哉「送禮」犯低級錯誤，導致球隊落後，幸好鋒線隊友幫佢補鑊，作客以3比2反勝禾夫斯堡，新主帥高柏尼真係抹一額汗。

拜仁慕尼黑一開波就搶攻，包括哈利卡尼勁射被門將卡美爾格巴拉擋出，踢到19分鐘，保爾右路傳中，穆斯亞拿射入打開紀錄。

不過換邊後，保爾由功臣變罪人，喺禁區內撞跌對手，被判罰12碼，路夫路馬查主射入網為禾夫斯堡扳平。僅過8分鐘，輪到另1位拜仁後衞犯錯，中堅金玟哉喺後場被對手柏德列溫馬搶走腳下球，立即打反擊，傳畀路夫路馬查射入反超前2比1。

禾夫斯堡之後有左閘積及卡明斯基「回禮」擺烏龍，被拜仁扳平2比2，戰至82分鐘，哈利卡尼妙傳畀基拿比窄角度射入，協助拜仁慕尼黑反勝3比2，驚險全取3分。

賽後金玟哉遭輿論批評，德國名宿基迪拉指呢位南韓國腳完全踢唔出效力拿玻里時期嘅水準，暗示拜仁入錯貨。唔少球迷指拜仁出售中堅馬菲斯迪歷特畀曼聯，立即嘗到惡果。

另外，湯馬士梅拿今場後備上陣，以709場追平傳奇門將美亞，成為拜仁史上最多次正式賽事上陣球員之一，同時以474場超越美亞，成為德甲史上最多次上陣球員。