港超聯　重投東方　巴杜姆：Chino叫我返嚟

東方周一（26日）進行公開操練，今季投效東方的「Fat Gor」林衍廷、亞歷斯祖及西班牙前鋒巴杜姆均有現身，其中再度來投的巴杜姆，稱對球隊抱有很深感情，故收到主教練盧比度（Chino）邀請後，便決定重返球隊。

上季曾代表的舊東家標準流浪出戰「亞冠盃」外圍賽的林衍廷形容，雖然東方於「亞冠盃2」分組賽面臨極大挑戰，但自己仍會奮力一搏，希望在強敵面前爆冷取分：「上季東方嘅成績大家有目共睹，我明白球迷對我哋有期望，雖然分組賽對手全部都好勁，但我哋會盡力而為，爭取喺高水平嘅亞洲舞台上有斬獲，希望可以創造啲奇跡同驚喜畀球迷。」

林衍廷表示主教練盧比度給予了他很大的信心，會與中場隊友保持默契，在今季聯賽謀求佳績：「Chino都畀我好大信心，所以冇太大壓力，而且我好熟悉中場馬高斯同Jesse（余在言）嘅風格，有信心keep到默契，同佢哋拍住上。」

曾於2021年至23年效力球隊的巴杜姆，則對再次身披東方戰衣相當振奮，亦對即將到來的亞洲賽充滿期待：「東方就好似一個大家庭，所以當Chino邀請我返嚟，我諗都冇諗就即刻say yes。我相信球隊嘅實力比兩年前勁咗好多，希望可以喺『亞冠盃2』交到出色嘅表現。」