拿玻里大勝開齋　干地回應盧卡古幾時加盟

周一(26日)凌晨意甲，上仗吞慘3蛋嘅拿玻里終於發威，憑「K77」基華拉斯基利亞貢獻1次助攻及射入1球，主場以3比0大勝博洛尼亞，打開今季勝利之門。拿玻里新帥干地暫時可以鬆一口氣，但佢拒絕透露盧卡古幾時加盟，莫非增兵計劃有阻滯？

拿玻里開鑼戰大熱倒灶，作客0比3輸畀維羅納，令干地備受壓力，輿論批評佢雪藏射手域陀奧森漢，等愛將盧卡古加盟，屬於錯誤決定。不過，拿玻里勝在仲有基華拉斯基利亞，呢位翼鋒上半場補時妙傳畀迪羅倫素射入打開紀錄。

戰至下半場中段，基華拉斯基利亞個人表演，盤球到禁區邊起腳，省中對手入網，去到補時，後備上陣前鋒基奧雲尼施蒙尼射成3比0完場。

早前傳出拿球里已同車路士達成協議，將簽入盧卡古，但至今仍未正式公布，賽後干地回應話：「盧卡古？我現時唔想講，因為仲未官宣，等正式簽入佢之後，再作評論，大衞拿尼斯、基奧雲尼施蒙尼、拉斯柏度尼今場表現都非常好。」干地仲話希望轉會市場盡快關閉，因為不斷變換陣容，令教練工作面臨更大難度。