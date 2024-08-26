香港⾦⽜作客再贏江⻄贛馳　晉⾝NBL季後賽四強

2024全國男⼦籃球聯賽（NBL）季後賽首圈，香港⾦⽜上周日（25日）晚作客以100：82再贏江⻄贛馳，直落場數2：0晉級，隊史⾸度晉級NBL季後賽次圈，將與⻑沙灣⽥勇勝合演五場三勝的系列賽，爭入總決賽資格。香港⾦⽜將在周五（30⽇）主場出戰迎季後賽次圈首場對決。

香港⾦⽜⾸戰以33分主場⼤勝江⻄贛馳，今場作客繼續採⽤「勝利正選陣容」，由鍾斯（Dominique Jones）、卡頓（Josh Carlton）、刁展望、孫晨然和朱松瑋先發。開賽初段，雙⽅打成均勢。去到主隊10：7領先時，香港⾦⽜打出⼀段7：0攻勢，⾃此建立起領先優勢，不但比分上領先，更掌握整個比賽節奏。香港⾦⽜首節眾將三分波10射7中，大灑「三分雨」，當中孫晨然更射出3球全中、單節交出11分，助球隊以33：26領先。

江⻄贛馳次節試圖反撲，⼀度將落後比分拉近到3分之差。不過鍾斯關鍵時刻挺⾝⽽出，⾃⼰突破得分之餘，⼜策動進攻為隊友製造得分機會，助香港⾦⽜以56：48的優勢返入更衣室。

換邊後，香港⾦⽜未給予對⼿反勝機會，進⼀步加強防守硬度，令主隊單節只取得14分。相反，香港⾦⽜在王牌鍾斯的帶領下，進攻端繼續有出⾊發揮，完第三節贏81：62，手握19分領先優勢。

最後⼀節，香港⾦⽜港將楊睿騏出場表現搶鏡，進攻、防守都交⾜功課，單節10分鐘内交出7分2助攻1籃板。最終香港⾦⽜以100：82再贏⼀場，場數2：0晉級季後賽次圈。

香港⾦⽜今場有5⼈得分上雙位數，鍾斯取得全隊最高的23分，外加5籃板7助攻，華將劉傳興和朱松瑋分別交出13分和12分，孫晨然和卡頓亦分別有11分和10分進賬。晉級後的香港⾦⽜次圈對⼿是⻑沙灣⽥勇勝，賽制上將是五場三勝。兩軍在常規賽有4次交手紀錄，香港⾦⽜錄3勝1負。雙⽅將在周五（30⽇）進⾏第⼀戰。

香港⾦⽜教練解立彬指出，這是⼀場艱苦的比賽，比賽的轉折點在於下半場，球隊改善及調整了上半場籃板球的問題。他⼜表⽰：「上場我們贏得季後賽第⼀場勝利，今場賽事的勝利確定了我們前四名的席位，⼤家的努⼒付出獲得了⼀定的回報。球隊上下已經作好了準備，⾯對下⼀輪的賽事。」