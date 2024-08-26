「韋少」首度主場失利　諾利斯奪F1荷蘭站冠軍

F1比利時站完賽並經歷三周休期後，周日（25日）晚在贊德沃特賽道迎來今季第15站的荷蘭站賽事。麥拿侖英國車手諾利斯（Lando Norris）憑出色表現，最終以逾20秒的壓倒性優勢，擊敗主場出戰的熱門選手麥斯韋斯塔本（Max Verstappen），奪得生涯第2個分站冠軍。

贊德沃特賽道（Circuit Zandvoort）全長4.259公里，全程需跑14圈。諾利斯於前一日的排位賽上以0.356秒的差距，險勝東道主車手韋斯塔本奪得正賽桿位。紅牛車隊的荷蘭車手韋斯塔本開局取得領先地位，但比賽進行至第18圈時迎來轉捩點，麥拿侖的諾利斯彎道超車並開始領跑，到第40圈更將優勢擴大至10秒以上。

諾利斯愈跑愈快，讓冠軍爭逐提早失去懸念，最終他以1小時30分45秒519首名衝線奪冠，並讓今場比賽最受歡迎的本土車手韋斯塔本在主場車迷面前首次失利，以慢22秒896的時間屈踞亞席。法拉利車隊的摩納哥車手勒卡歷（Charles Leclerc）以近2秒差距，力壓諾里斯的麥拿侖隊友比雅斯迪（Oscar Piastri）奪得季軍。

諾里斯獲勝後受訪表示：「今個比賽周末我們是最快的戰車，這一點我們很清楚，我們本應有實力在更多分站中獲勝，但卻未能把握。」他亦說之後會專注每一場比賽，盡全力追上與韋斯塔本的70分總積分差距。

諾利斯繼今年5月在邁阿密大獎賽獲勝後，今站贏得他職業生涯的第2個冠軍，現以總積分225分位列排行榜第二位。雖然「韋少」仍以總積分295分排名榜首，但他自6月的西班牙站至今都沒有贏得過冠軍，是他自2020年來最長的荒蕪期。此外，排行榜第三及第四名分別為勒卡歷和比雅斯迪的192分和179分。