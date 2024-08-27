丹恩奴域：吉達艾阿里大勝無難度

我很高興見到，我的舊東家吉達艾阿里於新一季沙職首輪賽事，主場以2:0擊敗艾奧魯巴。就正如今仗作客面對艾法特一樣，如果他們想衝擊聯賽冠軍，這些搶分賽事便絕對不容有失。

羅拔圖法明奴不但於首輪聯賽有入球進帳，同時亦於較早前的沙特超級盃面對希拉爾時取得入球，所以他今季的開局表現十分好。事實上，他是一位多才多藝的球員，無論走位、跟隊友的串連抑或作出關鍵傳送的能力都是世界級，並且對球隊的成敗舉足輕重，當然，如果他也能取得入球就更加好。

我認為，羅拔圖法明奴是球隊最關鍵的球員，但另外兩位球員馬列斯及加比維加的角色亦同樣重要。馬列斯於翼鋒位置上帶來的威脅，加上加比維加的靈巧用波能力，所以他們二人都能為對手後防帶來很大麻煩。

至於年青射手達利斯對艾奧魯巴亦取得士哥，不過，我希望球隊上季神射手艾布拉根可以盡快傷癒復出，事關他正是球隊前線所需的多產球員。

艾法特今季聯賽出師不利，首戰作客以0:3大敗於艾卡迪沙的腳下，故我認為他們將會迎來一個艱辛的球季。阿美尼亞國腳中場施拿拉恩是艾法特的最佳球員，處理罰球能力更是驚為天人。罰球可說是他們最危險的武器，所以吉達艾阿里絕不可以於門前30碼內有愚蠢犯規。

此外，佛得角球員贊連尼亦可憑著其高速於前線構成威脅，然而，我始終認為他難以攻破，由守衞伊賓尼斯及門將艾度亞文迪領軍的吉達艾阿里防線。正因如此，我認為今仗吉達艾阿里將可以再下一城，開季豪取兩連勝之餘，而且更加有機會大勝一場。