香港金牛因場地問題　NBL準決賽首場將移師深圳舉行

剛於2024全國男子籃球聯賽（NBL）季後賽首圈以直落2：0擊敗江西贛馳的香港金牛，官方周二（27日）公布由於香港場地問題而將周五（30日）準決賽首場對長沙灣田勇勝的主場賽事，移師第三方中立場館閉門作賽。球迷仍可如常透過官方YouTube頻道收看該場賽事直播。

作為唯一一支參與內地職業籃球聯賽的香港球隊，香港金牛在參賽的第二年就獲得常規賽亞軍，在季後賽首圈更直落兩場擊敗對手晉身四強，成績突出，主場賽事亦漸漸受到更多球迷的關注。然而，金牛官方周二指出，在季後賽賽程公布後發現，一直使用的主場灣仔修頓場館已被其他團體租下，球隊盡了最大的努力，租用其他合適場地或康文署場地，可惜未能如願，最終只能移師深圳福田區體育公園體育館閉門作賽。

NBL賽事採用主客制，季後賽於8月22日展開，前8名的球隊以三盤兩勝決出四強隊伍，之後的準決賽及決賽則分別以五盤三勝及七盤四勝定高下。8月30日準決賽首場賽事後，香港金牛將於周日（9月1日）重返修頓室內場館迎戰對長沙灣田勇勝的第二場賽事，第三場賽事定於9月4日作客長沙。如需進行第四或第五場賽事，金牛將分別在9月6日作客長沙，9月10日主場出擊。香港金牛季後賽次圈第二場的主場門票將於周三（28日）開售，詳情可瀏覽官方網站。