女子亞冠外　傑志周三首登場　傅昭文：興奮但緊張

正在不丹備戰「亞冠盃」外圍賽的傑志女足，周三（28日）將會在D組首場分組賽，面對擁主場之利的皇家廷普學院，主教練張寶春預期今場將有不少埋身肉搏場面出現，而中場傅昭文則坦言賽前心情既興奮又緊張。（周三晚上8時開賽）

上周五已提早抵達不丹的傑志女足，賽前已完成超過5課操練，惟主教練張寶春透露部分球員仍未完全克服當地高原氣候：「練波球場質素唔差，幾好嘅。不過地區比較高，超過2,500米海拔，球員練波都比較辛苦，有啲（高原）反應。」同時，「寶春Sir」又提到今次亞冠外的比賽用球相對輕，令球速較快，球員需時適應。

皇家廷普學院較早前，率先以1比2不敵同組的伊朗球隊巴姆卡頓，「寶春Sir」表示亦有觀看這場比賽，並簡單分析道對方踢法：「不丹依隊都係踢猜傳、小組配合，同香港一啲球隊嘅踢法相似，但係技術上更加出色。」不過，「寶春Sir」直言亞冠比賽強度比想像中強，提醒球員在場上要更加硬淨：「大家落腳都好狠，甚至乎可以媲美男仔，相信今場埋身勇搏嘅次數，可能比香港聯賽更加多。」

至於中場傅昭文則坦言賽前心情既興奮又緊張：「畢竟以往出外比賽都係代表香港隊，傑志真係第一次，加上又係自己嘅第一場亞冠。」惟她強調大家心理上已準備好，今場會全力以赴：「今日訓練較多戰術部署，希望針對到對手弱點嘗試進攻。」