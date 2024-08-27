巴黎殘奧取消奧運五環紋身禁令

巴黎殘奧將於周三（28日）揭幕，國際殘奧會（IPC）日前透過媒體宣佈，正式解除殘奧運動員展露紋身的禁令，今後運動員無須遮掩身上的紋身。

跟據國際殘奧會（IPC）的舊規定，過去參加殘奧會的運動員，如身上有任何涉及其他品牌標誌的紋身，包括奧運官方的五環標誌都必須遮蓋起來，否則將可能面臨處罰甚至被取消參賽資格。但巴黎殘奧將不再執行這項規定，日前IPC首席品牌和傳播官克斯賓斯（Craig Spence）在回應媒體查詢時宣佈：「擁有此類五環紋身的運動員無需再遮蓋。」表示本屆殘奧運動員們可首次展示自己的奧運五環紋身。

消息人士指出，此前做出禁令的主要原因，是由於奧運會及殘奧會分別由國際奧委會（IOC）及國際殘奧會（IPC）兩個截然不同的機構所主辦，IPC雖然與IOC有密切合作，但在組織和管理上是獨立自主運作。國際殘奧會發言人就曾於8月中明言：「任何形式的身體廣告都是不被允許的，包括奧運五環紋身。」，被外界質疑視五環為其他品牌廣告，是對殘奧運動員過於嚴厲的賽事規定。

對於今屆這項紋身禁令的解除，35歲的美國殘奧泳手加西亞托爾森（Rudy Garcia-Tolson）表示歡迎，他透露自己在16歲時就在身上刺上了奧運五環，此前一直需要遮掩紋身才可作賽：「在比賽前除了游泳帽、泳鏡，我還需要準備一支馬克筆塗蓋五環紋身。我的紋身不僅代表著參加奧運，它更象徵著我的運動生涯追求卓越的歷程，很高興再也不用遮掩紋身，可以自由地展示這個五環。」