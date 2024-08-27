巴黎殘奧周四凌晨開幕　港隊23名健兒蓄勢待發

部分港將已抵達比賽場地熱身適應環境。（圖片由中國香港殘疾人奧委會提供）

2024年巴黎殘奧會將於周四（29日）拉開序幕，當日凌晨2時率先上演開幕禮，隨即展開持續12天的精彩賽事。香港代表隊的23名殘奧健將已經「摩拳擦掌」，大部分運動員亦抵達比賽場地熱身，積極備戰務求以最佳狀態上陣競逐獎牌，為港爭光。香港政府再度購入該體育盛事的轉播權，鼓勵市民齊撐港隊力爭佳績。

今屆殘奧開幕禮將於巴黎市中心的香榭麗舍大道及協和廣場，雖然有別巴黎奧運在塞納河舉行，但亦是殘奧會開幕禮首次在傳統體育館以外場地進行開幕儀式，更允許公眾沿途觀看，值得拭目以待。

第十七屆的巴黎殘奧賽事雲集全球來自185個國家或地區的4400名頂尖殘奧運動員參加，22個運動專項將上演549項賽事。巴黎的18個地標將化身比賽場館，當中有熟悉的巴黎大王宮（Grand Palais）、艾菲爾鐵塔體育場、拉夏貝爾門體育館、南巴黎競技場等，港隊眾將亦將在上述場地分途出戰。在周四（29日）舉行的殘奧首個比賽日中，將會誕生23面金牌得主，涵蓋殘疾人田徑、單車、游泳和跆拳道。而9月8日的煞科日將決出殘疾人游泳、輪椅籃球等項目的獎牌。

港隊今屆派出23名運動員出戰8個項目，包括梁育榮、何宛淇、龍子健、謝德樺、楊曉林、張沅（硬地滾球）；吳卓恩、陳睿琳、張可盈、張浚諾、鄧韋樂（游泳）；梁仲仁、吳玫薈、王婷莛（乒乓球）；余翠怡、鍾婉萍、范珮珊、湯雅婷（輪椅劍擊）；朱文佳、陳浩源（羽毛球）；危家銓（射箭）；任國芬（田徑）；謝珮婷（馬術）。港隊開幕禮持旗手由陳浩源和王婷莛擔任，而大部分運動員亦已經抵達當地比賽場館作適應訓練。

香港代表隊上屆東京殘奧勇奪2銀3銅，位列獎牌榜第68位，其中在硬地滾球及羽毛球項目均取得1銀1銅，乒乓球項目亦取得1面銅牌。港隊近年在國際舞台屢創佳績，特別是在去年的杭州亞殘運中擸8金15銀24銅共47面獎牌，獎牌榜排名前10，足見港將實力不容小覷。

今屆殘奧港隊再度派出一眾好手出擊爭逐獎牌，其中一大焦點的東京殘奧銀牌得主、羽毛球運動員朱文佳，在男單短肢組別SH6級中以世界排名第一頭銜亮相巴黎；而39歲的輪椅羽毛球運動員陳浩源，今屆將會成為他的最後一舞。「輪椅劍后」余翠怡和硬地滾球港隊「一哥」梁育榮，兩位「準六朝元老」亦將繼續出戰為港爭光。此外，曾獲選為「十大再生勇士」、射箭運動員危家銓，以及去年當選「十大傑出青年」的硬地滾球女將何宛淇，繼續征戰殘奧為港隊爭奪獎牌。

放眼國際，今屆殘奧有力爭三連金的意大利輪椅劍擊巨星Bebe Vio、生涯奪得17面殘奧獎牌的美國老將Oksana Masters、近年連奪兩屆世界冠軍的印度標槍名將Sumit Antil爭衞冕，以及東京殘奧雙冠女王的英國選手Kadeena Cox等世界頂尖運動員，齊集一堂合演精彩難忘的巴黎殘奧盛事。