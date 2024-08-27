港超聯新季全面檢閱（上集）

2024/25球季港超參賽隊數由11隊減至9隊，當中晉峰、深水埗自降，香港U23亦落實散班，新升班球隊則有去季港甲冠軍九龍城。趁着新季於8月30日開鑼，港超專版《我撐港超聯》會一連兩日檢閱各隊實力，讓球迷睇波前有更深入了解。

【冠忠南區‧調整心態要企穩前列】

冠忠南區上季未能衞冕「實馬會菁英盃」，會長陳文俊承認成績令人失望，表示今季班費維持在800至900萬，盼全隊調整心態，站穩聯賽上半版。

惟這支地區球會增兵不算順利，雖然成功簽入亞哥斯達、宋柱浩及恩奴等人，但另一名外援前鋒達施華落實加盟後不久，就因個人家庭問題離隊，結果南區只能羅致基哥利，以及重簽史提芬彭利拿應急，不過主教練楊正光對新球季，仍充滿信心，希望能殺入聯賽前3名及盃賽決賽。

【標準流浪‧培育小將東瀛兵孭飛】

標準流浪去季勇奪「賽馬會菁英盃」，今季班費維持600至700萬，目標站穩聯賽中游。此外，球隊銳意年輕化，除提拔4位自家青訓小將外，又羅致李呈、張青雲、黃韜霖等小將，全隊平均年齡只有約24歲，盼繼續培育年青球員上位。

不過，流浪兩位老大哥盧均宜及林嘉緯已退居幕後，加入教練團執教，多名主力包括伊巴謙、神田夢實、金旻奎、「港腳」林衍廷和去季「U22星中之星」趙正宇亦已離隊。唯有寄望新加盟的前日本國腳菅沼駿哉，連同隊長林遼太、林堂真和岡本玲仁3名「東瀛兵」孭飛。

【港會‧大洗牌圖創驚喜】

港會今季經歷巨變，改由曾經執教港隊青年軍的谷卓斯，擔任主教練，劉學銘、周子謙、莊文歷、泰亞高及菲杜化等主力離隊，福保羅則退役擔任球隊助教。

新球員方面，出身自港會青年軍的前港腳羅素「愛回家」，又簽入曾效力和富大埔及冠忠南區的唐道碧，其餘新兵大多為U22球員，包括陳浩嘉、曾俊軒及黃琛喆，以活力創造驚喜。而上季因照顧患病的妻子，缺席多時的門將費查歸隊，再次鎮守後防。

【均業北區‧全新陣容有新鮮感】

均業北區今季班費約700萬，以站穩中游為目標，惟林樂勤、林駿杰等16名球員悉數離隊，6名外援只留下升任隊長的巴西籍中場肯迪。教練方面亦改由助教鮑家耀坐正，「鮑Sir」強調球隊踢法會以穩陣行先。

至於12名新兵當中，最受注目當然是港隊門將龐焯熙和翼鋒簡嘉亨，同時又簽入4名首來港落班的「森巴兵」，包括前鋒舒拉普、翼鋒古杜拉、中場柏度哥斯達和後衞基拿美。來季接近以全新陣容出戰，相信可帶給球迷一定新鮮感。

【九龍城‧升超盼站穩陣腳】

去季奪得港甲冠軍的九龍城今季升上超聯，由陳文輝擔任隊長，而陳銘剛則首度擔正做超聯球隊主教練，球隊表示今季目標定在中游位置，期望於頂級聯賽站穩陣腳。

作為今季唯一新升班球隊，九龍城一口氣簽入16名新兵，當中迪高、林學曦、袁皓俊、卡朗、鄭進泓、邵昀俊等皆具備港超經驗；又同時保留曾錦濤、趙少維及陸平中等8名升班功臣，實力不可小覷，只要眾將能夠盡快磨合，相信有力製造驚喜。