【有片】C朗轟入精彩罰球　挑戰巴西罰球王紀錄

去片睇C朗射入罰球

另一角度欣賞C朗罰球

周三(28日)凌晨沙特職業聯賽，艾納斯作客以4比1大勝艾費哈，巨星C朗射入1粒精彩罰球，職業生涯累積入64粒罰球，現役球員之中，僅落後勁敵美斯1球，同時直逼史上「罰球王」巴西名宿祖連奴比南布肯奴(P祖)嘅77球紀錄。呢位39歲葡萄牙國腳日前透露會再踢多2至3年先至掛靴，好有機會打破「P祖」入最多罰球紀錄。

艾納斯今仗反客為主，開賽5分鐘就打開紀錄，C朗妙傳畀塔利斯卡射入，其後C朗曾經錯失單刀機會，呢位射手喺上半場補時將功補過，離門大約25碼主射罰球入網，C朗以往射罰球，通常大力勁抽，但今次幾乎冇助跑，瞄準角度快腳射入，令門將防不勝防。

換邊之後，波索域為艾納斯射成3比0，雖然被艾費哈追番1球，但補時塔利斯卡主射罰球入網，奠定贏4比1勝局。

包括沙超盃在內，C朗今季4場比賽都有波入，腳風極順，並將職業生涯總入球紀錄增添至899球。由於沙特職將會休戰，讓路畀國際賽，C朗最快有望下月初歐國聯葡萄牙主場對克羅地亞、蘇格蘭，取得第900球。