奧莫首戰入波絕殺　巴塞隆拿3連勝

周三(28日)凌晨西甲，巴塞隆拿憑新加盟中場丹尼爾奧莫後備上陣，比賽末段入波，作客以2比1反勝華歷簡奴，成為唯一聯賽3戰全勝球隊，高居榜首之位，為重奪西甲錦標打好基礎。

巴塞隆拿上半場表現失準，只有2次射門中目標，防線亦多甩漏，開賽9分鐘就被華歷簡奴中場烏尼盧比斯射破大門。半場休息後，巴塞隆拿教練費歷克立即作出調動，用丹尼爾奧莫入替費倫托利斯，果然立竿見影，呢位26歲西班牙國腳58分鐘遠射中楣彈出，震懾對方防線，僅過2分鐘，柏迪入波為巴塞扳平1比1。

戰至82分鐘，兩位協助西班牙捧歐國盃冠軍嘅功臣合作，拉明耶馬右路傳中，丹尼爾奧莫射入，協助巴塞隆拿反勝2比1。

丹尼爾奧莫今夏以6,000萬歐元(約5.2億港元)轉會費由RB萊比錫加盟巴塞，由於會方財政問題，導致佢未能註冊錯過首2場聯賽，巴塞日前使出「傷病條款」，以後衞安達斯基斯坦臣長期養傷為理由，幫丹尼爾奧莫完成「臨時註冊」，有效期直至今年12月31日，佢今場首次上陣立即入波，成為大功臣，夠晒戲劇性。