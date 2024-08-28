香港隊　韋斯活任主教練　隨隊出戰斐濟三角賽

足總周三（28日）召開記者會，宣布聘請曾經執教阿富汗國家隊，以及班加羅爾等隊伍的韋斯活擔任港足主教練，並簽約兩年，他將於9月初跟隨港隊赴斐濟出戰三角賽。

將於8月31日滿48歲的韋斯活，球員時期出身自曼聯青訓，曾效力錫周三及巴拉福特等英格蘭球會，退役後試過執教阿富汗國家隊及印度球會班加羅爾等隊伍，其中這位英格蘭籍主帥曾助班加羅爾，兩度奪得印度超級聯賽冠軍。

韋斯活日前才剛剛抵港，他在記招完結後接受訪問，他盼望能夠協助港隊取得進步：「睇番港隊之前啲比賽，其實港隊對住伊朗等強隊，都唔係完全冇得打，希望我可以運用之前教阿富汗嘅經驗，帶領港隊踢得更好，提升世界排名。」

港隊於本周一（26日）公布赴斐濟，出戰三角賽的決選名單，韋斯活強調自己未有參與點兵，但依然會以主教練身份隨隊到當地備戰，惟領軍重任暫時落在教練團成員盧斯爾身上：「始終我啱啱到埗，需要少少時間熟悉班球員，所以我會喺9月同港隊去斐濟參加三角賽，但唔會落手教住，但一旦盧斯爾有需要，我都會畀意見。」

至於足總主席霍啟山，則稱由於韋斯活有帶領不同聯賽隊伍，甚至國家隊的經驗，相信對方能夠帶領港隊繼續發展：「韋斯活喺歐洲同亞洲足協，都攞到Pro License（專業教練牌照），又帶過唔同聯賽隊伍同國家隊，相信佢嘅經驗幫到港隊手。」「霍生」又提到港隊在9至12月，皆有「東亞盃」外圍賽等國際賽應付，盼對方與球隊員順利磨合，展現新踢法。